Настя Ивлеева рассказала, почему ее мама до сих пор живет в старой пятиэтажке

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Instagram-блогер и ведущая Настя Ивлеева рассказала о том, почему ее мама Наталья, несмотря на популярность и финансовую обеспеченность дочери, до сих пор живет в старой квартире.

— Я уважаю желание детей менять жизнь родителей, выкладывать в Instagram покупки машин, домов — это вдохновляет. Но я в этом отношении прислушиваюсь к своему родителю. Есть ее степень комфорта, она всю жизнь проработала в поселке в продуктовом магазине. Года три назад, когда у меня начался хороший стабильный финансовый поток, и я поняла, что я могу отвечать за своего родителя, она уволилась с работы. Был вопрос о переезде, на что она и мой родной брат сказали, что не поедут. У меня своя жизнь, у мамы своя, — рассказывает блогер в интервью для YouTube-канала Ксении Собчак.

Ивлеева делится, что на содержание мамы в месяц она стабильно тратит от 200 тысяч рублей, причем эта сумма не конечная: если мама захочет купить что-то масштабное, она обращается к дочери, а та выделяет деньги.

Вместе с мамой в поселке Разметелево живет и младший брат Анастасии, которому 20 лет. Молодой человек уже начал задуматься о переезде, он выбирает между Москвой и Санкт-Петербургом. На вопрос Собчак о том, не хочет ли Ивлеева взять брата к себе в команду, она отвечает:

— У меня двоюродная сестра работает в команде, и этого более чем достаточно.

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