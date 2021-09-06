Синоптик рассказала, когда в Москву придет бабье лето

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Период холодной погоды в Москве заканчивается, бабье лето может начаться в пятницу, 10 сентября. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ближайшее время за счет ночной и дневной температуры в Москве начнется потепление.

— Период холодной погоды, когда температура воздуха градусов на пять оказалась ниже климатической нормы и вчерашний день больше соответствовал 1 октября, заканчивается. Атмосферное давление будет повышаться, мы будем находиться во власти антициклона, но уже в его более теплой части, — пояснила синоптик.

Она добавила, что ночью во вторник, 7 сентября, осадки не ожидаются. Днем будет наблюдаться кратковременный дождь, температура воздуха в столице поднимется до плюс 13–15 градусов, по области — до плюс 12–17 градусов.

В среду, 8 сентября, и в четверг, 9 сентября, погода меняться не будет, так как Москва окажется в зоне теплого атмосферного фронта. В пятницу и субботу, 10 и 11 сентября, в столице не ожидаются осадки, температура воздуха днем повысится до 15–20 градусов.

Позднякова отметила, что данный период можно назвать началом бабьего лета, пишет РИА Новости.

Во вторник, 31 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что начало сентября в столице будет холодным, что говорит о приближении бабьего лета. Также он добавил, что переход к осенней погоде в этом году будет для жителей столицы ощутимым, в отличие от трех прошлых лет.