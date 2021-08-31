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Синоптик рассказал, стоит ли ожидать москвичам бабье лето в сентябре

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
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Синоптик рассказал, стоит ли ожидать москвичам бабье лето в сентябре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Начало сентября в столице будет холодным, что говорит о приближении бабьего лета. Такое мнение высказал во вторник, 31 августа, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что о возможном потеплении специалисты сообщат горожанам за три-четыре дня.

— Холодная погода наступает, это предвестник бабьего лета. О его начале мы сообщим за три-четыре дня, — передает РИА Новости со ссылкой на слова синоптика.

Также Роман Вильфанд заявил, что похолодание, которое придет в столицу 2 сентября, продлится девять дней. По его словам, переход к осенней погоде в этом году будет для жителей столицы ощутимым, в отличие от трех прошлых лет, когда начало календарной осени лето переступило «легко и непринужденно».

Во вторник, 31 августа, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве», что в среду, 1 сентября, в столице ожидается ветреная и дождливая погода. Специалисты посоветовали школьникам, учителям и родителям запастись зонтами и плащами. При этом в День знаний ожидается комфортная температура воздуха — 18-22 градуса тепла.

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