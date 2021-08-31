Синоптик рассказал, как долго продлится похолодание в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Похолодание, которое придет в столицу 2 сентября, продлится девять дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В западной половине европейской части страны — сюда и Москва, и Санкт-Петербург входят, юг европейской территории России — тут температурный режим будет около нормы. Причем в первой декаде первые девять дней будут холодными, начиная с 2 сентября, — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

По его словам, переход к осенней погоде этот раз будет для жителей столицы ощутимым, в отличие от трех прошлых лет, когда начало календарной осени лето переступило «легко и непринужденно».

— В нынешнем сентябре действительно будто бы проведена граница: календарное лето закончилось, приветствуйте осень, — заключил Вильфанд.

Похолодание до 15 градусов прогнозируется в Московском регионе на этой неделе. Уже в среду температура воздуха будет в пределах 15–18 градусов. Во второй половине недели температура продолжит понижаться и в выходные достигнет показателя в 10–12 градусов. Также ожидается, что пройдут кратковременные дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что после нескольких недель похолодания во второй половине сентября в столице наступит бабье лето.