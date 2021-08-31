Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказал, как долго продлится похолодание в Москве

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик рассказал, как долго продлится похолодание в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Похолодание, которое придет в столицу 2 сентября, продлится девять дней. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В западной половине европейской части страны — сюда и Москва, и Санкт-Петербург входят, юг европейской территории России — тут температурный режим будет около нормы. Причем в первой декаде первые девять дней будут холодными, начиная с 2 сентября, — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».

По его словам, переход к осенней погоде этот раз будет для жителей столицы ощутимым, в отличие от трех прошлых лет, когда начало календарной осени лето переступило «легко и непринужденно».

— В нынешнем сентябре действительно будто бы проведена граница: календарное лето закончилось, приветствуйте осень, — заключил Вильфанд.

Похолодание до 15 градусов прогнозируется в Московском регионе на этой неделе. Уже в среду температура воздуха будет в пределах 15–18 градусов. Во второй половине недели температура продолжит понижаться и в выходные достигнет показателя в 10–12 градусов. Также ожидается, что пройдут кратковременные дожди.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что после нескольких недель похолодания во второй половине сентября в столице наступит бабье лето.

Читайте также:
Роман Вильфандпрогнозы синоптиковпохолодание в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте