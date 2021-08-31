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Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Анастасия Колоскова

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Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бабье лето наступит в столице во второй половине сентября после нескольких недель похолодания. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Бабье лето в Москве настанет во второй половине сентября. Третья и четвертая недели сентября будут заметно теплее, чем первая половина месяца. Тогда и произойдет возврат к более теплой погоде, которая называется «бабьим летом», — цитирует синоптика Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Леус не уточнил, насколько задержится в столице теплая погода, однако не исключил того, что теплых волн может быть несколько, в том числе в октябре.

Похолодание до 15 градусов прогнозируется в Московском регионе на этой неделе. Уже в среду температура воздуха будет в пределах 15–18 градусов. Во второй половине недели температура продолжит понижаться и в выходные достигнет показателя в 10–12 градусов. Также ожидается, что пройдут кратковременные дожди.

Диетолог-нутрициолог Ирина Лизун назвала осенние продукты, которые позволят укрепить иммунитет во время холодов. По ее словам, следует добавить в рацион клюкву и бруснику, которые содержат множество полезных разнообразных витаминов и микроэлементов.

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