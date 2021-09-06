Сергей Собянин открыл участок СВХ между Ярославским и Открытым шоссе

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Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе в понедельник, 6 сентября. На объекте была организована транспортная развязка на проспекте Мира.

По словам Сергея Собянина, СВХ является крупнейшей городской магистралью, соединяющей семь крупных городских магистралей и 15 улиц.

— Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок — это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова, — пояснил мэр.

Он уточнил, что до конца 2023 года СВХ соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань. При этом работа магистрали в полном объеме начнется уже в 2022 году. На данный момент работы завершены на 80 процентов.

Запуск СВХ позволит улучшить движение на МКАД и уменьшить трафик в центре Москвы. Глава города подчеркнул, что в настоящее время на объекте полным ходом идет строительство.

Для открытия нового участка было построено 12,4 километра дорог. Новая часть магистрали также позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 350 тысяч жителей близлежащих районов, пишет агентство городских новостей «Москва».

2 сентября Сергей Собянин во время встречи с жителями Юго-Восточного административного округа города рассказал о развитии транспортного каркаса в ЮВАО. Он добавил, что Московским центральным кольцом (МЦК) каждый день пользуются порядка полумиллиона пассажиров.

Мэр упомянул об эксперименте, в рамках которого были уменьшены паузы между поездами и протестированы двухэтажные вагоны. По его словам, это позволит увеличить пропускную способность МЦК почти в 1,5 раза. Глава города отметил, что проект в ближайшее время будет структурирован, после чего его запустят.