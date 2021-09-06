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Сергей Собянин возложил цветы к новому памятнику ополченцам в Москве

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин возложил цветы к новому памятнику ополченцам в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк Акведук Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 6 сентября, возложил цветы к памятнику бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, который открыли в парке «Акведук» района Ростокино в минувшую субботу.

Глава города возложил к монументу букет красных роз и почтил память бойцов минутой молчания.

Мэр также пообщался с родственниками ополченцев и местными жителями.

— Этот год — особый: 80-летие битвы под Москвой. И открытие этого памятника — знаковое событие, — приводит слова Сергея Собянина РИА Новости.

В минувшие выходные в парке у Ростокинского акведука установили новый памятник. Монумент посвящен москвичам, героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. Бронзовый монумент возвышается на пьедестале. Молодой боец с винтовкой в руке поддерживает раненого товарища. Это — собирательный образ ополченцев 13-й Ростокинской дивизии.

Инициатива увековечить память защитников Москвы принадлежит сообществу потомков ополченцев 13-й Ростокинской дивизии, созданной в июле 1941 года. В состав тогдашнего Ростокинского района входили нынешние Алексеевский, Ростокино, Останкинский, Марфино и часть Мещанского. В 13-ю дивизию добровольно записались около 12 тысяч москвичей, в основном — непризывного возраста. Вернулось с фронта меньше тысячи солдат.

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