Памятник защитникам Москвы установили на северо-востоке столицы

Юнармейцы Валерий Гудков (слева) и София Степанова на открытии памятника «Плечом к плечу» держат знамя 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения. А москвичка Элеонора Четина (справа) держит фотографии своего отца — ополченца Михаила Четина — и его сослуживца Тимура Юшинского / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В минувшие выходные в парке у Ростокинского акведука установили новый памятник. Монумент посвящен москвичам, героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.

Бронзовый монумент возвышается на пьедестале. Молодой боец с винтовкой в руке поддерживает раненого товарища. Это — собирательный образ ополченцев 13-й Ростокинской дивизии. Более 11 тысяч человек разного возраста, профессий и взглядов в октябре 1941 года добровольно ушли на войну. 15 дней они удерживали 26 километров фронта. Ценой своей жизни эти люди не дали немецким войскам прорваться к Москве.

Вернулись домой с победой всего тысяча человек.

Монумент «Плечом к плечу» в память о героях создали два скульптора — заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.

— Две фигуры создают единый образ. За ними Москва и Россия. У наших отцов и дедов была одна единственная цель — любой ценой сохранить нашу большую любимую страну, не дать фашистской чуме поработить наш народ. Генетический код каждого советского гражданина запрограммирован таким образом: отстоять и победить. И памятник передает этот дух, — говорит Микаэль Согоян.

На открытии памятника собрались родственники ополченцев. Элеонора Четина держит в руках портрет своего отца — Михаила Четина. Последний раз она видела его живым, когда ей было шесть лет. В 1941 году, когда ему было 30 лет, он ушел в народное ополчение. С фронта Михаил успел прислать два небольших письма: рассказывал, чем их кормят, как готовят к сражениям. Последнюю весточку от него родные получили в октябре, за несколько дней до смерти.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

— Замечательно, что открыли такой памятник. Очень трогательно и волнительно, как и все, что связано с войной. Я все время плачу, когда вспоминаю об этом, — говорит Элеонора Четина.

Не может сдержать слез и 85-лет няя москвичка Тамара Калыгина. Этот монумент напоминает ей о подвиге ее отца — Ивана Астахова, который в октябре 1941 года ушел на фронт. Он вместе с четырьмя ополченцами охранял штаб под Вязьмой, где хранились знамя полка и весь денежный фонд.

— Я узнала из архива, что немцы призывали их сдаться, но все отказались. Тогда в архиве загорелся потолок, здание рухнуло. Все погибли, — сказала Калыгина.

Подвиг солдат, охранявших подступы к Москве, чтят и помнят в столице. В школах для детей проводят уроки мужества.

— Учителя рассказывали много об этих сражениях, и вся наша школа помнит подвиг ополченцев. Ведь если не знать историю, не будет и будущего, — сказала ученица школы № 1518 Полина Яминская.

Не забывают о подвигах земляков и юнармейцы.

— Для нас очень важно не забывать об этом подвиге, — делится юнармеец Валерий Гудков. — Мы благодарны за то, что сделали наши земляки. И именно то, что мы помним, помогает нам не стоять на месте, а двигаться только вперед. Ведь мы должны жить достойно ради людей, которые воевали за нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Беляев, префект Северо-Восточного административного округа города Москвы:

— Место установки памятника в парке у Ростокинского акведука символично. Рядом находится памятный знак в честь 400-летия освобождения Москвы от польских интервентов. Это соседство позволяет прочувствовать глубинную историческую связь Московского народного ополчения 1941 года с народным ополчением 1612 года и проникнуться непобедимым духом наших бойцов. В память о героях мы смогли сделать этот монумент на века. Для последующих поколений. Мы не дадим никому переписать эту историю, как бы ни старались.

КСТАТИ

В Мосгордуму внесли законопроект об установлении Дня Московского народного ополчения. Памятную дату предлагают отмечать 11 октября. Планируется ежегодно в этот день устраивать памятные мероприятия и акции, чтобы почтить подвиг героев, которые в июле 1941 года сформировали 12 дивизий народного ополчения в разных районах столицы. Непригодные для службы в армии горожане защитили город от фашистских захватчиков, которые вплотную подошли к Москве.