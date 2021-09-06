Стало известно, сколько россиян зарабатывают более миллиона рублей в месяц

Фото: Пресс-служба Госдумы

В России 17,1 тысячи человек в апреле 2021 года получают ежемесячную зарплату от миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По сравнению с периодом до пандемии коронавируса показатели выросли на 51,5 процента. Так, в 2019 году подобную зарплату получают 11,29 тысячи россиян.

В текущем году в Москве сотрудников с такой зарплатой оказалось около 10,4 тысячи человек, в Санкт-Петербурге — 1,3 тысячи человек, в Подмосковье — 1,2 тысячи человек. Кроме того, по несколько сотен человек получают высокую зарплату в Краснодарском крае, Сахалинской области, Татарстане.

Люди с большими зарплатами работают в финансовой и страховой сферах, в области торговли, в научной и технической сферах, пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что средний размер заработной платы столичного учителя составляет 117 тысяч рублей. Повышение зарплаты повлияло на увеличение потока в столицу лучших учителей из регионов, что позитивно отразилось на качестве образования.

Такие условия доступны и для молодых педагогов. Для них также открывается широкий спектр возможностей по трудоустройству. Педагоги имеют возможность разносторонне повысить квалификацию на базе центральных городских учреждений департамента образования и науки и вузов-партнеров или на магистерских программах и у лучших преподавателей.