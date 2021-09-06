Первую шляпу Наполеона Бонапарта с его ДНК выставят на аукцион

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Двууголка Наполеона Бонапарта, на которой обнаружили его ДНК, будет выставлена на торги аукционного дома Bonhams. В настоящее время идет предварительный просмотр шляпы в Гонконге.

Нынешний владелец двууголки приобрел ее на небольшом немецком аукционе, не зная, что бикорн принадлежит Бонапарту.

— Это была чисто случайная встреча, — отметил управляющий директор Bonhams в Европе Сайман Коттл.

Двууголку описали как «первую шляпу с ДНК императора». Сначала ее отправят в Париж, а затем в Лондон. В Британии шляпу выставят на аукцион 27 октября. Специалисты провели несколько исследований и выяснили, что два из пяти найденных на шляпе волосков оказались принадлежащими императору, пишет ФАН.

Выставка «Бонапарт и другие» открылась в Бородинской панораме. Посетители смогут увидеть работы французских мастеров Шарля-Пьера Сиора и Жан-Батиста Изабе, а также менее знаменитых художников. Все они стали свидетелями и участниками бурных исторических перемен во Франции, следовавших друг за другом на рубеже XVIII–XIX столетий: Французская революция, наполеоновская империя, возвращение династии Бурбонов.