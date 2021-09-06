Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первую шляпу Наполеона Бонапарта с его ДНК выставят на аукцион

Анастасия Волоснова

Общество
Первую шляпу Наполеона Бонапарта с его ДНК выставят на аукцион
Фото: public domain

Двууголка Наполеона Бонапарта, на которой обнаружили его ДНК, будет выставлена на торги аукционного дома Bonhams. В настоящее время идет предварительный просмотр шляпы в Гонконге.

Нынешний владелец двууголки приобрел ее на небольшом немецком аукционе, не зная, что бикорн принадлежит Бонапарту.

— Это была чисто случайная встреча, — отметил управляющий директор Bonhams в Европе Сайман Коттл.

Двууголку описали как «первую шляпу с ДНК императора». Сначала ее отправят в Париж, а затем в Лондон. В Британии шляпу выставят на аукцион 27 октября. Специалисты провели несколько исследований и выяснили, что два из пяти найденных на шляпе волосков оказались принадлежащими императору, пишет ФАН.

Выставка «Бонапарт и другие» открылась в Бородинской панораме. Посетители смогут увидеть работы французских мастеров Шарля-Пьера Сиора и Жан-Батиста Изабе, а также менее знаменитых художников. Все они стали свидетелями и участниками бурных исторических перемен во Франции, следовавших друг за другом на рубеже XVIII–XIX столетий: Французская революция, наполеоновская империя, возвращение династии Бурбонов.

Читайте также:
ИсторияФранцияДНК-тест
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте