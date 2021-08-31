Выставка «Бонапарт и другие» откроется в Бородинской панораме

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музей-панорама «Бородинская битва» представляет выставку из цикла «Империя в миниатюре» «Бонапарт и другие».

Посетители увидят работы французских мастеров Шарля-Пьера Сиора и Жан-Батиста Изабе, а также менее знаменитых художников. Все они стали свидетелями и участниками бурных исторических перемен во Франции, следовавших друг за другом на рубеже XVIII–XIX столетий: Французская революция, наполеоновская империя, возвращение династии Бурбонов.

На портретах 1790-х годов изображены представители старинных дворянских родов, которые своим обликом еще напоминают о «старом режиме», о «стиле Людовика XVI». А рядом — люди, одетые по революционной моде конца XVIII века. С приходом к власти Наполеона на портретах появляются дамы и господа в платьях и мундирах стиля ампир.

Среди экспонатов — миниатюрные портреты Наполеона, членов его семьи, высших сановников империи, маршалов и генералов.

Выставка открыта с 2 сентября по 25 ноября, сообщается на сайте панорамы.

В Бородинской панораме также открывается выставка «И из пепла ты восстала неизменною», где собраны изображения Москвы второй четверти XIX столетия. На литографиях издательского дома Джузеппе Дациаро запечатлен облик Москвы, восстановленной после пожара 1812 года — Красная площадь и Кремль, Гостиный Двор и торговые ряды, Тверской бульвар и Театральная площадь. Среди экспонатов выставки — уникальные инструменты, которые применялись в градостроительстве начала XIX века.

Музей-заповедник «Царицыно» с 4 по 12 сентября приглашает посетителей на IV Фестиваль исторических садов. В рамках Фестиваля можно увидеть более 10 ландшафтных композиций. Так, музей-заповедник «Царицыно» готовит сад на тему «Забытое барокко», посвященный одному из уникальных, но частично утраченных объектов царицынского пейзажного парка —земляной пирамиде. Композицию создадут архитекторы Мария Ожерельева и Михаил Судаков.