Специалисты «Яндекс.Погоды» рассказали, когда в Москву придет бабье лето

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Тепло вернется в Москву в ближайшие выходные. Об этом рассказали специалисты «Яндекс.Погоды», которые построили прогноз на основе технологии Meteum 2.0.

В начале осени в столице наблюдалось резкое снижение температуры из-за холодного воздуха из Арктики.

При этом в конце текущей недели в Москве ожидается постепенное потепление. Дожди в городе прекратятся, в субботу и воскресенье, 11 и 12 сентября, воздух прогреется до 22 градусов.

— Тепло продержится недолго, и уже в начале следующей недели столбик термометра начнет опускаться. Остается наслаждаться одними из последних теплых выходных, — пояснил руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что бабье лето может начаться в Москве уже в пятницу, 10 сентября. По ее словам, в ближайшее время за счет ночной и дневной температуры в Москве начнется потепление. Она добавила, что ночью во вторник, 7 сентября, осадки не ожидаются. Днем будет наблюдаться кратковременный дождь, температура воздуха в столице поднимется до плюс 13–15 градусов, по области — до плюс 12–17 градусов.