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Елена Кац призвала москвичей успеть обследоваться в павильонах «Здоровая Москва»

Павел Гриднев

Общество
Елена Кац призвала москвичей успеть обследоваться в павильонах «Здоровая Москва»
Фото: Николай Темников

Пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва» до конца сентября рекомендовала горожанам главный врач Детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. Она особо подчеркнула важность своевременной диагностики и профилактики для горожан, в особенности для тех, кто перенес COVID-19.

— Павильоны «Здоровая Москва» будут работать до конца сентября, — сказала Елена Кац. — Осталось немного времени для того, чтобы пройти полноценное обследование в удобных и комфортных павильонах «Здоровая Москва». Хочу напомнить, что особенно важно оценить свое здоровье именно сегодня, в преддверии всплеска сезонных заболеваний. Кроме того, это необходимо тем, кто переболел COVID-19. Последствия коронавируса могут быть серьезными, поэтому их очень важно выявить как можно раньше.

Экологический активист Вадим Александров считает, что павильоны должны работать круглогодично, поскольку зимой люди тоже гуляют в парках, поэтому обследования будут востребованы и в это время года.

Ранее в правительстве Москвы сообщили, что в павильонах «Здоровая Москва» ежедневно проходят обследование до тысячи человек, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Специально для них предусмотрен ряд дополнительных процедур. Если в ходе диагностики обнаруживаются отклонения, с пациентом связываются специалисты городского телемедицинского центра, которые помогают ему пройти дальнейшее обследование у профильных врачей.

Комментируя расширенный набор услуг для этой категории пациентов, активист Сергей Медведев заявил:

— Конечно, приятно, что о нас власть заботится, но необходимо расширить перечень услуг в таких павильонах, может быть, организовать не только диагностику, но и прием хотя бы один раз в неделю специалистами, к которым в обычную поликлинику трудно записаться.

Как уже сообщалось, Елена Кац обнародовала свои инициативы по дальнейшему совершенствованию московского здравоохранения. Среди них — полное кадровое обеспечение филиалов поликлиник профильными специалистами и дальнейшая цифровизация отрасли.

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