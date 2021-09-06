Памятный знак в честь дружбы с Москвой демонтировали в Киеве

Фото: Київська міська рада

Памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы демонтировали на юге украинской столицы. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе Киевского городского совета.

В настоящее время монумент хранится в Голосеевской районной госадминистрации. Объект станет экспонатом будущего музея тоталитаризма.

— В столице демонтирован памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы, который находился в сквере по улице маршала Якубовского. Коммунальное предприятие по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района, на балансе которого находился памятник, выполнило решение Киевского городского совета, — отметили в пресс-службе.

Знак установили в честь дружбы Киева и Москвы в августе 2001 года. Летом 2021 года в Киевском городском совете приняли решение о демонтаже монумента, пишет РИА Новости.

Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», согласно которому в стране запрещена пропаганда символики СССР. Предполагается, что города и улицы, названные в честь советских деятелей, будут переименованы с последующим исчезновением из географических названий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала данный закон «демонтажем общей истории», масштабы которого едва ли представляется возможным осознать.

Почему Украина продолжает переписывать историю, «Вечерней Москве» рассказал политолог, член высшего совета общества «Царьград» Андрей Афанасьев. По его мнению, украинское руководство в Киеве нападками на прошлое демонстрирует неспособность предложить жизнеспособную повестку в настоящем.