Вторую новостройку в районе Ивановское передали под заселение

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Ивановском районе под заселение передан дом на Зеленом проспекте, который стал второй новостройкой на территории района, куда переезжают жители по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— На востоке столицы в Ивановском начинается заселение новостройки на Зеленом проспекте, дом 97а. Предложения равнозначных квартир направлены 140 семьям из соседних пятиэтажек дом 89, корпус 2 и дом 97. Ранее к переезду приступили жители домов по адресам Зеленый проспект № 101 и 103 в жилой корпус дома 93а. Всего на первом этапе программы до 2024 года намечено начать переселение 1,6 тысячи человек, — рассказал руководитель ведомства.

Новостройка возводилась по индивидуальному проекту. На первом этаже здания разместятся комната консьержа, колясочная и технические помещения. Во всех квартирах выполнена чистовая отделка, соответствующая стандартам программы реновации. Прилегающую территорию благоустроили.

В Восточном административном округе Москвы по программе реновации расселят 1062 дома, в которых проживает свыше 200 тысяч жителей. Общая площадь квартир превысит 3,4 миллиона квадратных метров.

— Сейчас на территории округа строится 21 дом, 19 введены в эксплуатацию, 34 объекта в стадии проектирования, — отметил Сергей Левкин.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.