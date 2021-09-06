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Мошенники похитили в Москве более 30 миллионов рублей под видом финансовой пирамиды

Иван Юминов

Происшествия
Мошенники похитили в Москве более 30 миллионов рублей под видом финансовой пирамиды
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Верхняя Радищевская улица Карта всех событий

Правоохранители пресекли в Москве деятельность финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 6 сентября.

— Сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержали руководителя компании, подозреваемого в хищении денежных средств граждан мошенническим путем. Установлено, что в Сети интернет была размещена реклама, в которой гражданам предлагалось заключить договоры займа и вложить денежные средства под высокие проценты, — рассказала она.

Офис компании располагался на Верхней Радищевской улице. Менеджеры рассказывали клиентам о различных программах, предполагающих соответствующие процентные ставки.

После этого вкладчики заключали договор с руководителем компании. Однако впоследствии им не удавалось получить ни проценты, ни деньги, уточнила Волк.

По предварительной информации, средства в пирамиду вложили более 100 человек, материальный ущерб превысил 30 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены по статье «Мошенничество», их соединили в одно производство.

Главу компании задержали, он заключен под стражу. Правоохранители занимаются установлением обстоятельств произошедшего, приводит слова Волк сайт МВД.

2 сентября сообщалось о задержании пятерых сотрудников юридической фирмы, которая похищала деньги пожилых людей в столице. По предварительной информации, подозреваемые под предлогом оказания правовой помощи по перерасчету для увеличения пенсии и получения статуса «Ветеран труда» украли 175 тысяч рублей у 68-летней москвички.

В офисе компании, расположенном в Оружейном переулке, были задержаны четверо мужчин в возрасте от 32 до 37 лет и 20-летняя девушка. Также оперативникам удалось выявить еще четыре аналогичных преступления. Общий ущерб составил около двух миллионов рублей.

В результате действий мошенников могли пострадать более 50 человек. МВД возбудило пять уголовных дел по статье «Мошенничество», впоследствии объединенных в одно производство. Подозреваемые находятся под стражей.

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