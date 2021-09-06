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Москва передала в аренду территорию для развития участка Солнечная — Апрелевка МЖД

Анастасия Волоснова

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Москва передала в аренду территорию для развития участка Солнечная — Апрелевка МЖД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Лукинская улица Карта всех событий

На западе Москвы арендатору предоставили территории для строительства III главного пути на участке Солнечная — Апрелевка. Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК).

Так, будут переданы в аренду сроком на шесть лет земельные участки на Лукинской, Вокзальной, Терешковой улицах. Общая площадь участков составляет 0,27 гектара.

На них будут устраивать шумозащитные экраны, кабели связи, канализации, водопроводные сети и ограждений для развития Киевского направления Московского железнодорожного узла, уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

2 сентября мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с жителями Юго-Восточного административного округа города рассказал о развитии транспортного каркаса в ЮВАО. Он добавил, что Московским центральным кольцом (МЦК) каждый день пользуются порядка полумиллиона пассажиров.

Мэр упомянул об эксперименте, в рамках которого были уменьшены паузы между поездами и протестированы двухэтажные вагоны. По его словам, это позволит увеличить пропускную способность МЦК почти в 1,5 раза. Глава города отметил, что проект в ближайшее время будет структурирован, после чего его запустят.

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