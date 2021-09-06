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Мужчина под угрозой убийства изнасиловал 20-летнюю девушку в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Мужчина под угрозой убийства изнасиловал 20-летнюю девушку в Москве
Фото: СК РФ
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Перово Карта всех событий

Мужчина изнасиловал девушку на востоке города, угрожая ей убийством. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 6 сентября.

— По данным следствия, 5 сентября 2021 года неизвестный мужчина, находясь на участке местности вблизи жилых домов, расположенных на территории района Перово в городе Москве, угрожая убийством и подавив волю 20-летней потерпевшей к сопротивлению, совершил в отношении последней насильственные действия сексуального характера, — рассказала представитель ведомства.

Следователи занимаются установлением обстоятельств произошедшего и поиском злоумышленника, уточнила Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Нападавшему грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.

20 августа сообщалось, что СК задержал молодого человека, который подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетней девушки на востоке Москвы. В ночь на 16 августа подозреваемый напал на свою жертву недалеко от жилого дома на Уссурийской улице.

Угрожая ей ножом, он попытался ее изнасиловать. Однако девушка дала отпор насильнику, тем самым не дав ему совершить задуманное.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование несовершеннолетней» и «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

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