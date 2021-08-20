СК задержал подозреваемого в попытке изнасилования девушки на востоке Москвы

Фото: СК РФ

Россия, Москва, Уссурийская улица Карта всех событий

Следственный комитет задержал молодого человека, который подозревается в попытке изнасилования несовершеннолетней девушки на востоке столицы. Об этом в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в ночь на 16 августа подозреваемый напал на свою жертву недалеко от жилого дома на Уссурийской улице. Угрожая ей ножом, он попытался ее изнасиловать. Однако девушка дала отпор насильнику, тем самым не дав ему совершить задуманное.

— Подозреваемый задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий, — заключила Иванова.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Покушение на изнасилование несовершеннолетней» и «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

В пятницу, 20 августа, стало известно, что СК задержал 19-летнего молодого человека, который обвиняется в изнасиловании своей несовершеннолетней знакомой.