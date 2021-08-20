СК задержал надругавшегося над малолетней 19-летнего молодого человека

Фото: СК РФ

Следственный комитет задержал 19-летнего молодого человека, который обвиняется в изнасиловании своей несовершеннолетней знакомой. Об в пятницу, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, 10 июля обвиняемый изнасиловал девочку, которая пришла к нему в гости в квартиру, расположенную в Северном административном округе Москвы.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям «Развратные действия», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначены необходимые судебные экспертизы, — заключила Иванова.

15 августа 21-летний мужчина познакомился с 43-летней женщиной в увеселительном заведении. Когда пришла пора покидать заведение, он предложил женщине довезти ее до дома.

Однако свое обещание злоумышленник не исполнил. Он вышел со своей будущей жертвой на территории парка «Лосиный остров». Там он избил и изнасиловал женщину.

Вскоре злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».