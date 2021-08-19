Молодой человек изнасиловал 43-летнюю женщину в парке «Лосиный остров»

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Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, который обвиняется в изнасиловании 43-летней женщины. Об этом в четверг, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, ночью 15 августа обвиняемый познакомился с женщиной в увеселительном заведении. Когда пришла пора покидать заведение, он предложил женщине довезти ее до дома.

Однако свое обещание злоумышленник не исполнил. Он вышел со своей будущей жертвой на территории парка «Лосиный остров». Там он избил и изнасиловал женщину.

— В короткий срок по подозрению в совершении преступления молодой человек задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину, — заключила Врадий.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Похожий случай произошел 16 августа на северо-востоке Москвы. 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения недалеко от подъезда жилого дома накинул на шею прохожей ткань и начал ее душить. Злоумышленник также попытался изнасиловать свою жертву, однако реализовать свой план ему не удалось, так как девушка оказывала активное сопротивление.