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«Ни холодно, ни жарко»: эксперт объяснил, как кризис в Гвинее ударит по россиянам

Анна Михалюк

Общество
«Ни холодно, ни жарко»: эксперт объяснил, как кризис в Гвинее ударит по россиянам
Фото: Pixabay

Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о том, что попытка переворота в Гвинее может сказаться на рынке алюминия, так как 20 % мирового производства алюминия использует бокситы из этой страны.

Сейчас в Гвинее происходят беспорядки: в воскресенье лидер мятежников полковник спецназа Мамади Думбуя объявил по радио о задержании президента Альфы Конде.

Александр Дудчак, экономист и политолог, в эфире «Вечерней Москвы» рассказал о том, как переворот в Гвинее скажется на простых гражданах и как отреагируют на ситуацию цены на алюминий.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Кризис в Гвинее ударит по кошельку каждого россиянина?

— 99,9% граждан не будет ни холодно, ни жарко. РУСАЛ — это очень номинально российская компания. Поэтому на то, что происходит на рынке алюминия, мы можем только смотреть. Завтра должна была пройти встреча министра иностранных дел Гвинеи с Лавровым, где бы они обсуждали расширение взаимодействия. Выдавливают с территории не только Россию, но и Китай. То, что произошло — это попытка предотвратить расширение влияния России на африканском континенте. Акции алюминия на пике продавайте. Стабильность там восстановится, и будет не хуже, чем было до того, — считает эксперт.

Ранее автоэксперт объяснил, как можно сэкономить при покупке машины.

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