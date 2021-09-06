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Кинотеатр, фуд-корт и игровая зона появятся в торговом центре в Бирюлеве

Виктория Сикерина

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Кинотеатр, фуд-корт и игровая зона появятся в торговом центре в Бирюлеве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Бирюлёвская улица, 51к1Карта всех событий

Кинотеатр, фуд-корт и игровая зона появятся в торгово-развлекательном центре в столичном районе Бирюлево. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

В четверг, 2 сентября, Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, приняла решение по поводу объекта на Бирюлевской улице. В настоящий момент здесь располагается торгово-развлекательный центр «W».

Глава ГЗК Анастасия Пятова отметила, что в здании планируют надстроить четвертый этаж, где разместят кинотеатр, фуд-корт и игровую зону. По словам руководителя ведомства, такое решение увеличит площадь объекта до 17 571 квадратного метра.

В понедельник, 6 сентября, Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о предоставлении аренды территории на западе Москвы для строительства третьего главного пути на участке Солнечная — Апрелевка. Здесь будут переданы в аренду сроком на шесть лет земельные участки на Лукинской, Вокзальной и Терешковой улицах.

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