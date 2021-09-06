Около половины лишенных прав водителей в Москве не смогли сдать экзамены

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Примерно половина лишенных прав водителей не смогли сдать экзамены на их повторное получение в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в понедельник, 6 сентября.

— Столичная Госавтоинспекция продолжает информирование о результатах сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения у граждан, которые ранее были лишены права управления транспортными средствами. Так, по результатам теоретического экзамена из 410 человек только 182 (сдали экзамен — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю экзаменационные подразделения ведомства провели почти девять тысяч экзаменов на право управления транспортом. С первого раза теоретическую часть удалось сдать лишь 1744 экзаменуемым, а практическую — 680, отмечается в Telegram-канале Госавтоинспекции.

5 сентября сообщалось, что скрытые патрули выявили за два месяца на дорогах Москвы более 120 фактов управления автомобилем пьяными водителями. Также было зафиксировано 77 случаев движения по встречной полосе и 620 случаев управления транспортом с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушениями требований.

При скрытом контроле сотрудники патрульной службы фиксируют нарушения ПДД в автомобиле без специальных обозначений. Полицейские также взаимодействуют с пешими постами, а также со стационарными нарядами.