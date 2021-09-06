Актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке в колонии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский артист Михаил Ефремов перенес отек Квинке в колонии в Белгороде, где в настоящий момент отбывает наказание за смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил адвокат актера Петр Хархорин.

По его словам, сейчас Ефремов чувствует себя лучше, однако летом у него была сильная аллергия.

— Был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства, — рассказал юрист.

Он отметил, что в данное время артист готовится к новому разбирательству. В нем он примет участие по видеосвязи. 15 сентября суд рассмотрит кассационную жалобу на решение в отношении Михаила Ефремова.

Петр Хархорин добавил, что из-за этого артист сильно переживает, так как в процессе заседания «решится его судьба», передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на слова адвоката.

В понедельник, 6 сентября, пятая жена актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова рассказала, что ее семья находится в тяжелом положении. Женщина в одиночку воспитывает троих детей.