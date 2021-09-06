Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке в колонии

Виктория Сикерина

Общество
Актер Михаил Ефремов перенес отек Квинке в колонии
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский артист Михаил Ефремов перенес отек Квинке в колонии в Белгороде, где в настоящий момент отбывает наказание за смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил адвокат актера Петр Хархорин.

По его словам, сейчас Ефремов чувствует себя лучше, однако летом у него была сильная аллергия.

— Был отек Квинке, сил не было даже подняться на второй этаж. Но в колонии хорошая медчасть и врачи, он получает все необходимые лекарства, — рассказал юрист.

Он отметил, что в данное время артист готовится к новому разбирательству. В нем он примет участие по видеосвязи. 15 сентября суд рассмотрит кассационную жалобу на решение в отношении Михаила Ефремова.

Петр Хархорин добавил, что из-за этого артист сильно переживает, так как в процессе заседания «решится его судьба», передает телеканал «Москва 24» со ссылкой на слова адвоката.

В понедельник, 6 сентября, пятая жена актера Михаила Ефремова звукорежиссер Софья Кругликова рассказала, что ее семья находится в тяжелом положении. Женщина в одиночку воспитывает троих детей.

Читайте также:
Михаил ЕфремовтюрьмаЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте