«Трагедия в семье»: жена Ефремова пожаловалась на жизнь

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Пятая жена актера Михаила Ефремова, звукорежиссер Софья Кругликова, рассказала, что ее семья находится в тяжелом положении. В настоящее время женщине приходится в одиночку воспитывать троих детей.

Кругликова подчеркнула, что летом 2021 года ее семье пришлось отказаться от отдыха, так как на путешествия и развлечения не хватало денег. С сентября дети вновь заняты учебой, однако на их материальное обеспечение тоже нужно искать средства.

— У нас очень большая трагедия в семье, — призналась Кругликова.

Женщина добавила, что не будет просить помощи у общественности. Кругликова хочет решить материальные проблемы самостоятельно.

В свою очередь друг Ефремова актер Иван Охлобыстин пояснил, что женщина вынуждена «горбатиться на двух работах», сообщалось в эфире на телеканале НТВ.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

В июне 2021 года адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу, попросив смягчить его приговор из-за психического расстройства и выплаченной компенсации пострадавшей стороне.