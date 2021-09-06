Безопасный детокс: эндокринолог дала советы россиянам, как питаться осенью, чтобы похудеть

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В осенний период россиянам важно сбалансировано питаться, чтобы подготовить организм к зимним холодам. Если жителям нашей страны хочется еще и правильно избавиться от нескольких лишних килограммов, то можно устраивать «детокс-дни». О том, каким должно быть меню в разгрузочные дни и не только, «Вечерней Москве» рассказала врач-эндокринолог, нутрициолог, сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско.

— Сейчас изобилие разных свежих овощей и фруктов, которые еще сохраняют полное количество витаминов и микроэлементов, нужно делать акцент именно на этих продуктах. Особенно на корневых овощах — это морковь, свекла, тыква. И если человек хочет устроить себе легкий детокс, полезный для здоровья, и плюс на фоне этого сбросить вес, то нужно два-три раза в неделю устраивать разгрузочные дни. В этот период стоит употреблять только овощи, а от белка, жиров и вредных продуктов отказаться. Растительные масла допустимы. Это будет естественный детокс, полезный для печени и пищеварения, — уточнила специалист.

В остальные дни, добавила эндокринолог, нужно также включать сезонные овощи и фрукты, но и не забывать про белок и жиры. По мнению собеседницы «ВМ», чем разнообразнее овощные и фруктовые блюда в «детокс дни», тем легче они будут переноситься. В целом необходимо постараться составить меню так, чтобы оно не вызывало сильного дискомфорта. Поэтому не нужно включать резкие ограничения, пояснила Анастасия Тараско. Можно в «обычные» дни разрешать себе немного любимых десертов — сухофрукты, финики, горький шоколад, мармелад или зефир без сахара на основе пектина.

По мнению нутрициолога, идеально в месяц сбросить не больше трех килограммов. Если же человек подключит еще и спорт, то не более пяти. В обратном случае, когда россияне за короткий срок сбрасывают слишком много, это приводит к скорейшему возвращению веса, заключила эксперт.