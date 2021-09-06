Нутрициолог рассказала о правилах здорового снижения веса

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Врач-эндокринолог, нутрициолог и сертифицированный тренер по здоровью Анастасия Тараско рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», как правильно снизить вес без вреда для здоровья.

По словам специалиста, в месяц человек должен сбрасывать не больше трех килограммов. Это оптимальный показатель для здорового похудения.

Анастасия Тараско отметила, что не больше пяти килограммов в месяц можно сбрасывать тем, кто занимается в спортивном зале.

— В обратном случае, когда россияне за короткий срок сбрасывают слишком много, это приводит к скорейшему возвращению веса, — подытожила нутрициолог.

В четверг, 2 сентября, диетолог Анна Белоусова заявила, что желающие избавиться от лишнего веса офисные работники должны следить за количеством съеденного во время обеда.

Эксперт добавила, что при работе из офиса человек долгое время находится в сидячем положении, кратковременно двигаясь лишь во время перерывов на обед. Во время обеда сотрудники обычно съедают весь комплект блюд. Это в свою очередь негативно сказывается на фигуре, так как организм расходует мало энергии.