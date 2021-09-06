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Водитель BMW насмерть сбил мужчину на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил мужчину на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Бесединское шоссе Карта всех событий

Мужчина скончался в результате наезда автомобиля на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 6 сентября.

Инцидент произошел ночью 5 сентября на Бесединском шоссе. Безработный мужчина за рулем BMW сбил человека, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Последний умер на месте от полученных травм, уточнили в МВД.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

1 сентября в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что водитель иномарки наехал на лежащего на проезжей части мужчину на Рублевском шоссе.

Водитель автомобиля Ford Mondeo совершил наезд на мужчину, который лежал на дороге. Пострадавший скончался от полученных травм.

В настоящее время специалисты ГИБДД и следственно-оперативной группы занимаются установлением обстоятельств произошедшего.

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