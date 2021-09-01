Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Автомобиль наехал на лежащего на проезжей части мужчину в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Автомобиль наехал на лежащего на проезжей части мужчину в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Водитель иномарки наехал на лежащего на проезжей части мужчину на Рублевском шоссе. Об этом в среду, 1 сентября, рассказали в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Инцидент произошел утром 1 сентября на Рублевском шоссе у дома 151, корпус 1. Водитель автомобиля «Форд Мондео» наехал на мужчину, который лежал на проезжей части шоссе. Пострадавший скончался от полученных травм.

В настоящее время специалисты Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло на МКАД днем 31 августа. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 40-м километре автодороги в районе улицы Генерала Тюленева. В связи с этим движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, было затруднено на три километра. Позже движение восстановили.

Также 31 августа в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Читайте также:
СмертьГосавтоинспекцияАварии
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте