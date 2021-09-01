Автомобиль наехал на лежащего на проезжей части мужчину в Москве

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Водитель иномарки наехал на лежащего на проезжей части мужчину на Рублевском шоссе. Об этом в среду, 1 сентября, рассказали в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Инцидент произошел утром 1 сентября на Рублевском шоссе у дома 151, корпус 1. Водитель автомобиля «Форд Мондео» наехал на мужчину, который лежал на проезжей части шоссе. Пострадавший скончался от полученных травм.

В настоящее время специалисты Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло на МКАД днем 31 августа. Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 40-м километре автодороги в районе улицы Генерала Тюленева. В связи с этим движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, было затруднено на три километра. Позже движение восстановили.

Также 31 августа в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.