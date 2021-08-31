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Движение на 40-м километре МКАД восстановили после ДТП с мотоциклом

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на 40-м километре МКАД восстановили после ДТП с мотоциклом
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 40-й километр Карта всех событий

На 40-м километре внутренней стороны МКАД восстановили движение после ДТП с мотоциклом. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение по МКАД восстановлено, — говорится в сообщении.

Движение на 40-м километре МКАД восстановили после ДТП с мотоцикломФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Днем 31 августа автомобиль и мотоцикл столкнулись на МКАД в районе улицы Генерала Тюленева. В связи с этим движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, было затруднено на три километра.

Во вторник, 31 августа, в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей». По факту ДТП проводится административное расследование.

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