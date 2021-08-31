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Машина сбила подростка на дублере Волгоградского проспекта в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Машина сбила подростка на дублере Волгоградского проспекта в Москве
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект (дублёр) 104Карта всех событий

Автомобиль сбил пешехода в районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта в Москве. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В момент инцидента потерпевший переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

— Движение по дублеру Волгоградского проспекта в сторону области временно перекрыто для оформления ДТП, — говорится в сообщении.

Машина сбила подростка на дублере Волгоградского проспекта в МосквеФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На месте происшествия работают оперативные службы.

Спустя полчаса после ДТП пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что движение по дублеру Волгоградского проспекта восстановили.

Позже в пресс-службе столичной ГИБДД уточнили, что в результате ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате наезда девочка с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей» госпитализирована в медучреждение. По факту ДТП проводится административное расследование, — заключили в ведомстве.

В четверг, 26 августа, в районе поселения Первомайское (Новая Москва — прим. «ВМ») машина сбила десятилетнего мальчика. Ребенок переезжал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчика доставили в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга и ушиб живота». Полиция проводит проверку по факту случившегося.

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