Машина сбила подростка на дублере Волгоградского проспекта в Москве

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Волгоградский проспект (дублёр) 104 Карта всех событий

Автомобиль сбил пешехода в районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта в Москве. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В момент инцидента потерпевший переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

— Движение по дублеру Волгоградского проспекта в сторону области временно перекрыто для оформления ДТП, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На месте происшествия работают оперативные службы.

Спустя полчаса после ДТП пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что движение по дублеру Волгоградского проспекта восстановили.

Позже в пресс-службе столичной ГИБДД уточнили, что в результате ДТП пострадала 14-летняя девочка, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

— В результате наезда девочка с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей» госпитализирована в медучреждение. По факту ДТП проводится административное расследование, — заключили в ведомстве.

В четверг, 26 августа, в районе поселения Первомайское (Новая Москва — прим. «ВМ») машина сбила десятилетнего мальчика. Ребенок переезжал на самокате проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мальчика доставили в больницу с диагнозом «сотрясение головного мозга и ушиб живота». Полиция проводит проверку по факту случившегося.