ДТП с мотоциклом произошло на 40-м километре внутренней стороны МКАД
Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 40-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Инцидент произошел в районе улицы Генерала Тюленева. Движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, затруднено на три километра.
— Просим автомобилистов, по возможности, объезжать данный участок, — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Во вторник, 31 августа, в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей». По факту ДТП проводится административное расследование.