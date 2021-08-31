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ДТП с мотоциклом произошло на 40-м километре внутренней стороны МКАД

Илья Ашуров

Происшествия
ДТП с мотоциклом произошло на 40-м километре внутренней стороны МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 40-й километр Карта всех событий

Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 40-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом во вторник, 31 августа, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел в районе улицы Генерала Тюленева. Движение на внутренней стороне МКАД, где случилось ДТП, затруднено на три километра.

— Просим автомобилистов, по возможности, объезжать данный участок, — говорится в сообщении.

ДТП с мотоциклом произошло на 40-м километре внутренней стороны МКАДФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На месте происшествия работают оперативные службы.

Во вторник, 31 августа, в столице произошло ДТП, в результате которого пострадал подросток. В районе дома 104 на дублере Волгоградского проспекта автомобиль сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушибы и ссадины мягких тканей». По факту ДТП проводится административное расследование.

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