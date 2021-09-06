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Голикова предупредила о масштабах мужской смертности в России

Иван Юминов

Общество
Голикова предупредила о масштабах мужской смертности в России
Фото: Правительство РФ

Около трети россиян умирают в трудоспособном возрасте, подавляющее большинство из них составляют мужчины. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник, 6 сентября.

— Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане в трудоспособном возрасте. Из этого количества 80 процентов — это мужская часть населения, — рассказала она.

Это, по словам вице-премьера, является основной причиной низкой продолжительности жизни в стране. При этом на сердечно-сосудистые заболевания приходится 55 процентов смертей в общей статистике, приводит слова Голиковой телеканал 360.

12 июня сообщалось, что в 2020 году в России выросла смертность от алкоголя и психических расстройств. По данным Росстата, от алкоголя в стране умерли за этот год 50 435 человек, а в 2019-м аналогичный показатель составлял 47 427 умерших.

Количество смертей от психических расстройств увеличилось на 20 процентов. По названным причинам скончались 25 159 человек, в 2019 году было 19 440 умерших.

Отмечается, что в 2019 году по сравнению с предыдущим было снижение показателей, а в 2020-м они превысили цифры 2018 года.

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