Смертность от алкоголя и психических расстройств выросла в 2020 году

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В 2020 году выросла смертность от алкоголя и психических расстройств.

По данным Росстата, от алкоголя в России умерли за этот год 50 435 человек. В 2019 году аналогичный показатель составлял 47 427 умерших.

Количество смертей от психических расстройств увеличилось на 20 процентов. По названным причинам скончались 25 159 человек, в 2019 году было 19440 умерших.

Отмечается, что в 2019 году по сравнению с предыдущим было снижение показателей, а в 2020 они превысили цифры 2018 года.

О проблеме роста смертности от этих причин ранее предупредил Минздрав. Сообщалось, что употребление алкоголя во время самоизоляции граждан выросло в среднем на 2-3 процента, передает РБК.

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