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Число бобров в Москве увеличилось до 40 особей за два года

Виктория Сикерина

Город
Число бобров в Москве увеличилось до 40 особей за два года
Фото: unsplash

Популяция бобров на природных территориях города увеличилась до 40 особей с 2019 года. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказала заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.

По ее словам, бобров можно встретить в парках «Покровское-Стрешнево» и «Москворецкий», на территории Москвы-реки от МКАД в Строгине до Крылатского, в пойме реки Алешинки и заказнике «Долина реки Сетунь».

— Популяция бобров на природных территориях Москвы увеличилась на 20 процентов — до 40 особей — с 2019 года, — заключила заместитель руководителя ведомства.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Веры Струковой отметило, что осенью и зимой бобры активно перемещаются между столицей и Подмосковьем.

На Восточном экономическом форуме глава Минприроды заявил о запрете капитального строительства, вырубки леса и создании биосферных полигонов на территории заповедников и в охраняемых зонах национальных парков. В воскресенье, 5 сентября, общественный лидер Тимофей Баженов оценил текущее состоянии особо охраняемых территорий. Он отметил, что, несмотря на существующие ограничительные меры, фактически эта местность используется с большими нарушениями.

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