«Должны соответствовать»: эксперт по этикету дала совет учителям, как вести свои соцсети

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Этикет социальных сетей существует уже несколько лет. Даже с позиции маркетинга публиковать моменты из частной жизни считается нормой для всех. Но учитель — это «строгая профессия», поэтому педагогам нужно аккуратно вести свои соцсети. Об этом «Вечерней Москве» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

— Даже высокопоставленные чиновники могут публиковать, например, фото с семьей или на рыбалке. Учителя должны делать то же самое. Так они располагают к себе родителей, учеников и коллег. Другое дело, например, фото в купальнике. С ними нужно быть осторожными и рассматривать каждый случай отдельно. Фото в купальне раз в год, например, из отпуска и где учитель не явно позирует и выставляет свою фигуру напоказ, допустимы. Также выкладывать снимки на высоких каблуках или платформе, слишком откровенные видео по этикету запрещено. Если вы заняли эту профессию, вы должны соответствовать, — сказала эксперт.

По словам Холговой, если учитель занимается спортом, то снимки в обтягивающей одежде в личном аккаунте допустимы. Главное, чтобы спортивная форма не выглядела слишком вызывающе.