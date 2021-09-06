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Открытые сценические пространства появились в ГИТИСе в Москве

Виктория Сикерина

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Открытые сценические пространства появились в ГИТИСе в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мастер-классы, фестивали и другие мероприятия теперь будут проводить на новой сценической площадке в ГИТИСе на открытом пространстве. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил ректор учебного заведения Григорий Заславский.

По его словам, разместить новый объект удалось в старом гараже. Теперь там располагается танцевальный кабинет.

— Как практически в любом большом театральном институте, у нас сильно не хватает помещений. И особенно плохо расходятся здесь два факультета, которые танцуют — это актерский и режиссерский. Не хватает им помещений для сценодвижения. Сейчас там уже занимаются, — сообщил ректор ГИТИСа.

Он отметил, что на новой открытой сцене можно будет проводить занятий круглый год. Также пространство будут использовать в мероприятиях и постановках, пояснил Григорий Заславский.

Министр культуры России Ольга Любимова посетила обновленный ГИТИС и оценила произошедшие изменения.

— Он (задний двор) был скользким, холодным, неуютным, но все равно он был любим, на нем собирались, чтобы провести вместе время. Я искренне радуюсь, сравнивая то, как было и как стало. Теперь у студентов появилась возможность учиться и общаться, вместе придумывать что-то новое в эстетичном пространстве, — передает РИА Новости со ссылкой на слова главы ведомства.

В понедельник, 6 сентября, в честь 125-летия Российский университет транспорта выпустил тематические проездные билеты. Их уже можно приобрести в кассах столичного метро.

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