Российский университет транспорта выпустил тематические проездные билеты

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российский университет транспорта (РУТ) в честь 125-летия выпустил тематические проездные билеты. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе учебного заведения.

Отмечается, что билеты уже начали продавать в кассах столичного метрополитена.

— С 6 сентября в честь 125-летия Российского университета транспорта в кассах Московского метрополитена появился специально оформленный проездной билет «Единый» на одну и две поездки, — написали в пресс-службе.

На сайте университета добавили, что количество выпущенных проездных ограничено — их всего 400 тысяч штук.

В понедельник, 6 сентября, в пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщили, что пользователи карты «Тройка» теперь могут пополнить ее через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Таким способом можно положить на счет сумму от 100 рублей. Чтобы активировать платеж, следует приложить «Тройку» к желтому валидатору на любой станции метро.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги после введения в столице бесплатной пересадки с одного автобуса на другой в течение 90 минут с начала поездки. Он отметил, что если пользоваться такой услугой постоянно, то экономия в год составит около 11 тысяч рублей.