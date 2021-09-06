Пополнить «Тройку» стало возможным через приложение «Госуслуги Москвы»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Пользователи карты «Тройка» теперь могут пополнить ее через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Этим способом можно положить на счет сумму от 100 рублей. Чтобы активировать платеж, следует приложить «Тройку» к желтому валидатору на любой станции метро.

— Наиболее востребованные услуги и сервисы доступны москвичам не только на mos.ru, но и в мобильных приложениях. Это позволяет горожанам пользоваться цифровыми возможностями столицы с любого удобного устройства. Пополнение «Тройки» — важная опция для многих москвичей, и теперь у них появился еще один удобный инструмент для того, чтобы положить деньги на транспортную карту. Благодаря онлайн-оплате человек может заранее подготовиться к поездке и ему не придется тратить время, чтобы пополнить «Тройку» в кассе или билетном автомате, — говорится в сообщении ведомства.

Сервисом «Пополнение карты «Тройка» могут воспользоваться авторизованные пользователи в разделе «Услуги». Для входа в приложение можно использовать учетные записи с mos.ru, портала госуслуг или с помощью Сбер ID. После этого в специальном меню следует указать номер своей карты «Тройка» и сумму, на которую ее нужно пополнить. Оплата происходит при помощи банковской карты или через Apple Pay (для смартфонов на iOS), уведомление об оплате поступит на указанную при регистрации электронную почту, пишет официальный сайт мэра Москвы.