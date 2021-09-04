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Сергей Собянин подвел первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин подвел первые итоги введения бесплатных пересадок в наземном транспорте
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подвел первые итоги после введения бесплатных пересадок с одного наземного маршрута на другой и отметил, что такое решение позволило снизить стоимость одной поездки в полтора раза. Такое мнение он высказал в субботу, 4 сентября, в своем личном блоге.

При этом глава города подчеркнул, что если пользоваться такой услугой постоянно, то экономия в год составит около 11 тысяч рублей.

— С 1 сентября пассажиры совершили более 162 тысяч поездок с бесплатными пересадками. Людям это важно и нужно. Поэтому количество таких поездок будет и дальше расти, — заявил мэр столицы в личном блоге.

Сергей Собянин добавил, что в настоящий момент карту «Тройка» синхронизировали с личным кабинетом на сайте Московского метрополитена около 600 тысяч москвичей. Число зарегистрированных горожан продолжает стремительно расти. Например, за последние трое суток количество заявок увеличилось на 100 тысяч.

На сайте мэр Москвы подытожил, что стоимость проезда в столичным общественном транспорте является одной из самых низких в мире среди мегаполисов.

Модернизация транспортной системы города — одна из приоритетных задач московских властей. Так, в субботу, 4 сентября, Сергей Собянин сообщил, что Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линии в 2022 году.

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