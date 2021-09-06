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МВД предложило блокировать сайты в России за «рецепты» взрывчатки

Иван Юминов

Общество
МВД предложило блокировать сайты в России за «рецепты» взрывчатки
Фото: Pexels

МВД разработало законопроект, который позволит правоохранительным органам блокировать сайты за «рецепты» изготовления оружия и взрывчатки. Соответствующее постановление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в понедельник, 6 сентября.

— Проектом постановления предлагается наделить МВД РФ, ФСБ РФ, Федеральную службу войск национальной гвардии РФ и Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полномочиями по принятию решений, являющихся основанием для включения соответствующих видов информации... в информационную систему «Единый реестр доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, — говорится в пояснительной записке.

Под такой информацией документ подразумевает опубликованную в интернете информацию о способах самостоятельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконного изготовления и переделки оружия.

Критерии оценки материалов для потенциальной блокировки будут созданы в рамках межведомственного приказа, отмечается на портале.

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