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Онищенко не поддержал возвращение к переходу на летнее и зимнее время в России

Виктория Сикерина

Политика
Онищенко не поддержал возвращение к переходу на летнее и зимнее время в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутат Государственной думы РФ и академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко не поддержал идею вернуть сезонный перевод часов на летнее и зимнее время. Такое мнение он высказал в понедельник, 6 сентября.

До этого Сергей Жигарев, глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, высказал желание перейти на сезонное время.

Геннадий Онищенко отметил, что такая резкая смена времени может повлечь негативные и даже болезненные последствия.

— Потому что если для меня, например, это благо, так как это более эффективное использование времени суток, то для многих сдвижка времени даже на час сопряжена с очень болезненным переходным периодом, особенно, когда это касается более раннего подъема, — отметил депутат.

Однако РИА Новости со ссылкой на слова академика РАН добавил, что перевод часов на летнее и зимнее время — это эффективное и выгодное решение с точки зрения энергозатрат.

В августе Геннадий Онищенко рассказал, что вакцинация от коронавируса российских школьников будет способствовать формированию коллективного иммунитета в стране.

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