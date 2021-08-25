Онищенко рассказал, как достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России за месяц

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Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что вакцинация от коронавируса российских школьников будет способствовать формированию коллективного иммунитета в стране.

По его словам, в настоящее время Министерство здравоохранения активно обеспечивает регионы России детскими препаратами для вакцинации от COVID-19. Так, если в РФ окажутся привиты 17 миллионов школьников, то «в общей совокупности получится почти половина населения».

На втором этапе вакцину будут ставить те, кто долгое время находился в сомнениях по этому вопросу.

— Это позволит к октябрю месяцу создать эффективный популяционный иммунитет от коронавируса и создать коллективный иммунитет от гриппа, — уточнил Онищенко.

Он подытожил, что в стране также необходимо отказаться от массовых мероприятий либо проводить их исключительно с соблюдением всех мер эпидемической безопасности, передает НСН.

23 августа Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, сообщил о стабилизации эпидемической ситуации в стране. Главным фактором улучшения здоровья граждан стала вакцинация. По его словам, стабилизация будет происходить в течение шести месяцев, однако расслабляться пока рано, поэтому стоит соблюдать ограничительные меры.