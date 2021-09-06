Мишустин расширил количество пунктов въезда в Россию по электронной визе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому будет расширен список пунктов пропуска для въезда в страну по электронной визе. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в понедельник, 6 сентября.

Среди новых автомобильных пунктов пропуска появились Торфяновка, Верхний Ларс и Брусничное. К воздушным пунктам добавили аэропорты Сочи, Иркутска, Владивостока, Челябинска, Читы, а также Южно-Сахалинска.

Кроме того, председатель правительства добавил раздел, который определяет речные пункты пропуска, к ним был отнесен Хабаровск. Для получения электронной визы в Россию требуется заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить консульский сбор в размере 40 долларов.

Срок оформления документа занимает не более четырех дней. Виза будет действительна в течение 60 дней с момента получения, но находится по ней в стране можно не более 16 суток.

Продление срока возможно по решению Министерства иностранных дел в экстренных обстоятельствах, отмечает ТАСС.