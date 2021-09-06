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Транспортное движение на дублере Волоколамского шоссе ограничили до 20 декабря

Виктория Сикерина

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Транспортное движение на дублере Волоколамского шоссе ограничили до 20 декабря
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 7Карта всех событий

Движение транспорта по дублеру Волоколамского шоссе в московском районе Сокол ограничили до 20 декабря текущего года. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что такие ограничения ввели из-за проведения на участке инженерных работ.

— На дублере Волоколамского шоссе до 20 декабря введены ограничения из-за проведения инженерных работ, — написали в департаменте.

В агентстве городских новостей «Москва» добавили, что перекроют одну полосу шоссе от дома № 7 до дома № 1.

В субботу, 4 сентября, в пресс-службе столичного департамента транспорта рассказали, что с 20 сентября еще две новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Москве.

Одна из них расположится на эстакаде, которая соединяет Ленинградский проспект и дублер Волоколамского шоссе. Специалисты пояснили, что эта выделенная линия ускорит движение в полтора раза, а проезд по участку займет одну минуту.

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