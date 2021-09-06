ЦИК пообещала предоставить все условия наблюдателям ПАСЕ на выборах в Госдуму

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут наблюдать за выборами в Госдуму. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова в понедельник, 6 сентября.

— Я рассчитываю, что такая встреча произойдет, по крайней мере, мы готовы, — рассказала она.

Памфилова также уточнила, что уже успела ответить на вопросы ПАСЕ в ходе дистанционной встречи. Комиссия обеспечит все условия для наблюдения, так как российская система прозрачна, добавила она.

Кроме того, ПАСЕ сможет посетить и посмотреть все, что они захотят, приводит слова Памфиловой РИА Новости.

16 августа сообщалось, что ЦИК утвердила порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Первые три номера, согласно результатам жеребьевки, получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР.

Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия». С шестого по десятое место в бюллетене оказались партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».