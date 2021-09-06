Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЦИК пообещала предоставить все условия наблюдателям ПАСЕ на выборах в Госдуму

Иван Юминов

Политика
ЦИК пообещала предоставить все условия наблюдателям ПАСЕ на выборах в Госдуму
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России готова встретиться с наблюдателями ПАСЕ, которые приедут наблюдать за выборами в Госдуму. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова в понедельник, 6 сентября.

— Я рассчитываю, что такая встреча произойдет, по крайней мере, мы готовы, — рассказала она.

Памфилова также уточнила, что уже успела ответить на вопросы ПАСЕ в ходе дистанционной встречи. Комиссия обеспечит все условия для наблюдения, так как российская система прозрачна, добавила она.

Кроме того, ПАСЕ сможет посетить и посмотреть все, что они захотят, приводит слова Памфиловой РИА Новости.

16 августа сообщалось, что ЦИК утвердила порядок размещения названий и эмблем партий в бюллетене для голосования на выборах в Госдуму. Первые три номера, согласно результатам жеребьевки, получили КПРФ, партия «Зеленые», а также ЛДПР.

Фракция «Новые люди» оказалась на четвертом месте, пятерку замыкает «Единая Россия». С шестого по десятое место в бюллетене оказались партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Яблоко», «Партия роста», «Российская партия свободы и справедливости», а также «Коммунисты России».

Читайте также:
ВыборыЭлла Памфилованаблюдатели
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Все мнения
О проекте