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Глава «Ростеха» рассказал о планируемых испытаниях водоробуса в столице

Виктория Сикерина

Город
Глава «Ростеха» рассказал о планируемых испытаниях водоробуса в столице
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Испытания водоробусов в столице будут проводить в течение года. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

В процессе создания автобуса на водородном топливе за основу взяли электробус КАМАЗ-6282.

По словам руководителя ведомства, водоробус имеет запас хода в 250 километров после одной заправки, что является существенным преимуществом по сравнению с другими средствами общественного транспорта. Из-за этого новые автобусы на водородном топливе будут курсировать и на городских, и на междугородних маршрутах.

Сергей Чемезов отметил, что только после годового испытания на улицах столицы новый вид транспорта сможет выйти на маршруты в полном объеме.

Также глава «Ростеха» добавил, что топливные баки у водоробуса расположены на крыше. При этом кузов выполнен из высокопрочной стали и пластика, что увеличивает уровень безопасности транспортного средства, передает РБК со ссылкой на слова руководителя ведомства.

— Масса — около 19 тонн, вмещает он порядка 80 человек. Максимальная скорость движения — 80 километров в час. Как и электробус, водоробус может работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. Отдельно отмечу, что салон удобен для использования маломобильными пассажирами, — подытожил Сергей Чемезов.

В пятницу, 3 сентября, жители Москвы заметили на улицах города водоробус. Он направлялся на выставку «Комтранс».

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