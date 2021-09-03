Москвичи заметили водоробус на улицах города

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Столичные жители заметили на улицах города водоробус — инновационный вид общественного транспорта, который работает на водородном топливе. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили местные СМИ.

Отмечается, что водоробус перемещался несамостоятельно, а с помощью специально оборудованной платформы. Очевидцы засняли увиденное на камеры и разместили кадры в социальных сетях. В комментариях под публикациями пользователи отметили, что водоробус будет участвовать в выставке «Комтранс», передает Telegram-канал «Говорит Москва».

В среду, 1 сентября, введению в эксплуатацию электробусов в Москве исполнилось три года. Заммэра Москвы в правительстве и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что в городе на 59 маршрутах введено в эксплуатацию свыше 700 единиц транспорта. За прошедшие три года электробусы проехали около 50 миллионов километров по улицам Москвы и перевезли порядка 111 миллионов пассажиров.

Также в среду, 1 сентября, столичный мэр Сергей Собянин сделал пересадку с одного общественного транспорта на другой бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.