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Объекты самостроя снесли в московском районе Капотня

Виктория Сикерина

Город
Объекты самостроя снесли в московском районе Капотня
Фото: ГИН

Несколько объектов самовольного строительства демонтировали в столичном районе Капотня. Здесь располагались зоны общественного питания и пункты приема металлолома. Об этом в понедельник, 6 сентября, рассказали в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

Отмечается, что общая площадь построек составляла 1650 квадратных метров.

— На территории по адресу Второй Капотнинский проезд, земельный участок № 1, размещался комплекс незаконных строений. Все объекты были возведены без разрешительной документации на участке, не предназначенном для строительства, — заявили в ведомстве.

Начальник московской Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский уточнил, что на данной территории действовали пункты приема металлолома и общественного питания. При этом на объекте находились газовые баллоны, что не соответствует требованиям безопасности.

— Кроме того, территория была захламлена отходами металлических изделий, строительным мусором. Все строения были признаны объектами самовольного строительства, — добавил он.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Владислава Овчинского подытожило, что в настоящий момент объекты снесены, а на их территории убран строительный мусор.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что борьба с самостроем продолжается в столице. По его словам, более 78 процентов объектов уже отыскали на улицах городах. В скором времени их демонтируют.

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